İstihbarat Şube Müdürlüğü özel ekip dedektiflerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 49 yaşındaki M.Ç.'nin Kumaçorak köyünde, orman arazisinde yasadışı kenevir bitkisi ektiğinin tespiti üzerine şahsın evinde, eklentilerinde ve ormanlık arazide aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda satışa hazır vaziyette poşetler içerisinde hazırlanmış ve kavanoz içine konulmuş 13 gr. kubar esrar ve 26 gr. kenevir tohumu, orman arazisinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı noktada toplamda 78 kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki, evin bahçesinde bidon içerisine ekili vaziyette 1 adet kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika

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