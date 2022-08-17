Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

17.08.2022 14:13
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Bartın merkez ilçesine bağlı Kumaçorak köyünde yapılan operasyonda kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü özel ekip dedektiflerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 49 yaşındaki M.Ç.'nin Kumaçorak köyünde, orman arazisinde yasadışı kenevir bitkisi ektiğinin tespiti üzerine şahsın evinde, eklentilerinde ve ormanlık arazide aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda satışa hazır vaziyette poşetler içerisinde hazırlanmış ve kavanoz içine konulmuş 13 gr. kubar esrar ve 26 gr. kenevir tohumu, orman arazisinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı noktada toplamda 78 kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki, evin bahçesinde bidon içerisine ekili vaziyette 1 adet kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen bitki ele geçirildi.

Olay şüphelisi M.Ç. gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı - Son Dakika
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