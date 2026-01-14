Bartın'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bartın'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

14.01.2026 20:35
Bartın Gürgenpınarı Mahallesi'nde hafriyat dökümü sırasında devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı şantiye sahasında Fahrettin Tombul (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, hafriyat dökümü sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

