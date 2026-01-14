Bartın'da Kamyon Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bartın'da Kamyon Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bartın\'da Kamyon Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
14.01.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir taş ocağında 5 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Bartın'da taş ocağında malzeme boşaltırken yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gürgenpınarı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında Fahrettin Tombul'un idaresindeki kamyon malzeme boşalttığı esnada, 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ters dönen kamyonda bulunan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Tombul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın'a çalışmak amacıyla geldiği öğrenilen Tombul'un cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Bartın, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bartın'da Kamyon Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:41
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid’de ayrılık 40 milyon euroya satıldı
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
19:29
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da Kamyon Uçuruma Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.