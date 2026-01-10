Bartın\'da Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

BARTIN'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Caner G., ağır yaralandı.

Kaza, saat 19: 30 sıralarında Bartın - İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde medyada geldi. Caner G. yönetimindeki 74 ABV 091 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönmek isteyen Emrah Y. (40) kontrolündeki 74 AAT 080 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı Caner G., ambulans ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beton mikseri sürücüsü Emrah Y.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.