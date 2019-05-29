Bartın'da "Oyuncak Kütüphanesi" açıldı

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan "Oyuncak Kütüphanesi" açıldı.

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan "Oyuncak Kütüphanesi" açıldı.



Bartın Valisi Sinan Güner, valilikteki törende yaptığı konuşmada, projeyle il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki maddi desteğe ihtiyaç duyan okul öncesi çocukların sağlıklı gelişimlerinin takip edilmesi ve her çocuğa sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.



Oyuncak Kütüphanesinin, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olması, oyuncaklara ekonomik ulaşımlarının sağlanması, sosyal yaşamlarının zenginleştirilmesine de katkı sunacağını ifade eden Güner, "Bu proje, çocuklarımızın oyuncaklarını paylaşması, ödünç alması ve geri getirmesi yoluyla sorumluluklarını da geliştirecek. Yine çocuklarımızın internet, akıllı telefon, tablet bağımlılığını önleyecek, kütüphane kültürünün erken yaşta yerleşmesi sağlanmış olacaktır. Dezavantajlı konumdaki ailelerin çocuklarının sosyal gelişimlerine ve eğitimlerine destek olacak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Törene, Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Güner'in eşi Beyhan Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin ile vakıfta eğitim alan çocukların aileleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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