Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın

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Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti