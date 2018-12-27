Son Dakika Haberleri: Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın

Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın

43 dakika önce

Bartın'da özel eğitim merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın, System.String[]
Bartın'da özel eğitim merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'ndeki Umut Özel Eğitim Mesleki Merkezinin bodrum katındaki jeneratörün elektrik aksamından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanların kısa sürede binaya yayılması nedeniyle özel eğitim gerektiren öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından tahliye edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Umut Özel, İtfaiye, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:55:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]