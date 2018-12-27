Bartın'da Özel Eğitim Merkezinde Yangın
43 dakika önce
Bartın'da özel eğitim merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bartın
'da özel eğitim merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'ndeki Umut Özel
Eğitim Mesleki Merkezinin bodrum katındaki jeneratörün elektrik aksamından dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanların kısa sürede binaya yayılması nedeniyle özel eğitim gerektiren öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından tahliye edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA
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