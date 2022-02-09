Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu - Son Dakika

Bartın'da sağanağın ve eriyen karların etkisiyle Bartın Irmağı ile Arıt Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi.

Geçen hafta yağan karlar da eriyince ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü, büfeler, Yalı mevkisindeki bazı kayıklar, figürler ve Sevgi Parkı yolu su altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu. Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü Köprüsü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Çevre köylerde oturanlar, köprülerin kullanılmaması ve tedbirli olunması için cami hoparlörlerinden uyarılıyor.

"Sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yoğun yağışın ardından teyakkuzda beklediklerini söyledi.

Irmağın yaklaşık 5 metre yükselmesine karşın ciddi sıkıntı yaşanmadığını belirten Akın, "Irmaktaki su yükselmesi devam ediyor, seviyeyi her an kontrol ediyoruz. Muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz, gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.