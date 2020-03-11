Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Bartın'ın İnkumu sahilinde erkek cesedi bulundu.

Bartın'da sahilde erkek cesedi bulundu, System.String[]

Bartın'ın İnkumu sahilinde erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, sahilde gezen vatandaşlar kıyıda hareketsiz halde yatana birini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve AFAD personeli de çağrıldı. Kimliği tespit edilemeyen ceset Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze arabası ile Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sahildeki cesedi bulan Osman Gür, "Yol boyunda yürürken cansız mankene benzeyen bir şey gördüm. Yaklaştığımda ceset olduğunun farkına vardım. Denizin iç kısmında sahile vurmuş haldeydi" dedi.


Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Batı Karadeniz, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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