Bartın'da Toplum Yararına Programı kuraları çekildi - Son Dakika

Bartın'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 9 ay süreyle okullarda çalışacak temizlik görevlisi ve özel güvenlik görevlileri çekilen kura ile belirlendi.

Bartın Halk Eğitimi Merkezi salonunda noter huzurunda yapılan kura çekiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında içeriye gazeteciler dışında kimse alınmadı.

Kura çekiminde il genelindeki okullarda görevlendirilecek 38 güvenlik görevlisi, merkez ve köylerindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 157 kişi ile birlikte Kozcağız ve Hasankadı beldelerinde görevlendirilecek 31 temizlik görevlisi tespit edildi.

Kuralarda Bartın merkez ve köylerindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 157 kişi için 1089, Kozcağız ve Hasankadı beldesindeki okullarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilecek 31 kişi için 401, il genelinde görevlendirilecek 38 güvenlik görevlisi için de 290 kişinin başvurduğu öğrenildi.