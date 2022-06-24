Son dakika haber: Şehit eşini 'Bizim ne güzel hayallerimiz vardı' diyerek uğurladı

Kaynak: AA

İnceleme, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da toprak kayması nedeniyle 3 bina boşaltıldı - Son Dakika

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