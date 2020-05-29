Bartın'da Turizm Altyapısına BAKKA'dan Destek
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 27.05.2020 tarihi itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin listesi 27.05.2020 tarihi itibarıyla kamuoyuna ilan edildi.
BAKKA'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
'Program kapsamında 15 proje başvuru alınmış ve değerlendirme süreci sonunda 5'i asil listede yer almak üzere 9 proje başarılı bulunmuştur. Asil proje listesinde "Kurucaşile Sahil Mesire Alanı ve Parkı" isimli projesi ile Kurucaşile Belediyesi, "Bartın'ın Doğası Sağlık Turizmine Ev Sahipliği Yapıyor" ve "Güzelcehisar Turizm Köyü Altyapısını Güçlendiriyor" isimli projeleri ile Bartın İl Özel İdaresi, " İpek Yolu'nda Bir Çıkış "Amastris ve Kromna Rotası" isimli projesi ile Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve "Bartın Kültür ve Macera Turizmine Hazırlanıyor" isimli projesi ile Bartın Kemankeşler Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü yer almaktadır. Asil projelerin tamamı ile sözleşme imzalaması durumunda Bartın ilinde turizm sektöründe altyapının geliştirilmesine yönelik 4.742.455,56 TL kaynak aktarılması öngörülmektedir." - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:51 Kaynak: İHA
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