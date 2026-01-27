Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Bartın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 23,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,46 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat ve koordinesinde gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 2TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN