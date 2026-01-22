Bartın'da Yeni Aşevi Açılıyor - Son Dakika
Bartın'da Yeni Aşevi Açılıyor

Bartın\'da Yeni Aşevi Açılıyor
22.01.2026 17:00
Türk Kızılayı'nın 'Sofrada Senin de Tuzun Olsun' kampanyası kapsamında Bartın'da aşevi açılıyor.

Ülke genelinde başlatılan "Sofrada sizin de tuzunuz bulunsun" kampanyası ile 81 ilde 81 aşevi hedefleyen Türk Kızılayının bir aşevi de Bartın'da hizmete girecek.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, ülke genelinde 'Sofrada Senin de Tuzun Olsun' kampanyasının 81 ile 81 aşevi hedefi çerçevesinde Bartın'da da çalışmalara başlandığını ifade etti. Aşevi için gerekli şartları sağlayabilecek yer arayışının sürdüğünü belirten Kızılay Başkanı Nihat Yalçın, aşevi ile her gün sıcak yemek dağıtımına başlanacağını kaydetti.

Nihat Yalçın, Türkiye genelinde yürütülen "Sofrada senin de tuzun olsun" kampanyası ile şu ana kadar 34 ilde 45 aşevi açıldığını da hatırlatarak, "Türk Kızılayı 'Sofrada Senin de Tuzun Olsun' kampanyasının 81 ile 81 aşevi hedefi doğrultusunda sofralar kuruyoruz. Kendi yemeğini yapamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın her gün kapısını sıcak yemekle çalıyoruz. Şimdiye kadar 34 ilde bulunan 45 aşevinde hizmet veriyoruz" dedi

Hayır ve iyilik seven insanların desteği ile yürütülecek kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü Başkan Yalçın, vatandaşların ne zaman açılacağı konusunda sorular sorduğunu da kaydetti. Aşevi için ön hazırlık çalışmalarının kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Uygun yer ve şartları oluşturduğumuz andan itibaren bu hizmeti Bartın halkı ile buluşturma arzusundayız. İyilik kervanında bizlere katkı destek vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşların da önerilerine açığız. Bartın halkına kampanyamıza gösterdiği ilgi, alaka ve teveccühü için müteşekkiriz" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Bartın

Bartın'da Yeni Aşevi Açılıyor

SON DAKİKA: Bartın'da Yeni Aşevi Açılıyor - Son Dakika
