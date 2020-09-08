Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akın, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnaf ve iş adamlarını her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Belediye olarak başarıdaki en önemli faktörün vatandaşlarla yaptıkları fikir alışverişi olduğunu ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Danışan akıl hata yapmaz düsturuyla yola çıkarak, her yaştan vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Herkesin önerilerini dikkate alarak, belediyecilik hizmetlerimizi yerine getirirken vatandaşlarımızdan aldığımız öneriler doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kentteki tüm muhtarlarımız, kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle de aynı şekilde gerek karşılıklı ziyaretlerle gerekse 24 saat hiç kapatmadığım telefonumla ihtiyaç duydukları ve diledikleri vakit iletişim halindeyiz. Bartın'ımıza en güzel şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yapmaya devam ediyoruz."

İnkumu tatil beldesinde temizlik çalışması

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnkumu tatil beldesinde oluşan dalga sebebiyle kirlenen plajda temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, binlerce vatandaşı ağırlayan tatil beldesinde denizde oluşan dalga sebebiyle çöp ve yosunların kıyıya vurduğunu söyledi.

Oluşan kirliliği temizlemek amacıyla ekiplerin sahilde çöp toplama ve süpürme çalışması yaptığını anlatan Akın, "Vatandaşlarımızın İnkumu tatil beldemizden en iyi şekilde faydalanmalarını arzu ediyor, bu kapsamda da ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Sağanak sonrası yollar temizlendi

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sağanağın etkisiyle yollarda oluşan toz ve çamur birikintilerini temizledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte etkili olan yağmurun başladığı andan itibaren Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gereken tedbirlerin alındığını söyledi.

Yaşanabilecek olası su baskınına karşı teyakkuzda olduklarını ifade eden Akın, "Tabii yağış sonrası yağmur suyu ile yollarda çamur ve toz birikintileri oluşabiliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de oluşan bu sorunla ilgili çalışma gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, tazyikli su ile yolları yıkayarak, yağmur suyu ile gelen toz ve çamur birikintilerini temizledi." diye konuştu.