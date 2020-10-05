Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın'da Yaşayan Erzurumlular Derneği Başkanı Cemil Gedik, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, kentteki tüm sivil toplum örgütleriyle her zaman fikir alışverişi yaptıklarını, dernek başkanlarıyla da sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.

Bütün sivil toplum örgütlerine olduğu gibi Bartın'da Yaşayan Erzurumlular Derneği'ne de gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Akın, Gedik'e başarı diledi.

Gedik ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

-Yollarda bakım onarım çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mahmut Akçan Caddesi ve İskele Caddesi araç yollarında hasar gören noktalarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Akın, " Yol ihtiyacı olan bölgelerimize yeni yollar yapıyor, eski yollarımızda oluşan hasarlar için de bakım onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da ekiplerimiz hasar gören Mahmut Akçan Caddesi ve İskele Caddesi araç yolunda bakım onarım çalışması yaparak bu bölgede oluşabilecek ulaşım sorununun önüne geçti. Yapmış olduğumuz program çerçevesinde yol yapım ve bakım çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan başka noktalarda devam edeceğiz." diye konuştu.