Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 113 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek KöyPark proje alanında incelemede bulundu.

Akın, gazetecilere, yeni dönem çalışmaları arasında yer alan KöyPark projesinin vatandaşların gezebileceği, sosyalleşebileceği bir alan olacağını söyledi.

Vatandaşların hoşça vakit geçirilebileceği konseptte hazırlanan proje için çalışmaların sürdüğünü aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Hürriyet Mahallesi'nde belediyemize ait 113 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz, içerisinde Türk Dünyası Müzesi projesini de barındıran KöyPark proje alanında incelemede bulundum. Bir süre önce altyapı çalışmalarıyla startını verdiğimiz bu güzel projemizin çevre duvarın oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları devam ediyor."

AK Parti İl Başkanı Kalaycı'dan Bartın Belediyesine ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'yı makamında ağırladı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Akın, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akın, "Kıymetli İl Başkanı Kalaycı ile belediye çalışmalarımız ve gündeme dair konular hakkında sohbet ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Kalaycı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kalaycı da misafirperverliği için Akın'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylık diledi.