Son Dakika Haberleri: Bartın Irmağı Köprüsü"Nün Temeli Atıldı

Bartın Irmağı Köprüsü"Nün Temeli Atıldı

1 saat önce

Bartın'da, TOKİ konutları ile kent merkezi arasındaki ulaşımı rahatlatacak "Bartın Irmağı Köprüsü"nün temeli törenle atıldı.

Bartın Irmağı Köprüsü
Bartın'da, TOKİ konutları ile kent merkezi arasındaki ulaşımı rahatlatacak "Bartın Irmağı Köprüsü"nün temeli törenle atıldı.

Vali Sinan Güner, Sanayi Sitesi mevkisindeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilin sosyal ve ekonomik kalkınmasının temelini oluşturan ulaşım, enerji, çevre ve sosyal altyapı yatırımları kapsamında önem arz eden önemli projeler hayata geçirildiğini söyledi.

Zonguldak-Amasra-Kurucaşile- Cide Yolu, Kirazlıköprü Barajı ve Hes İnşaatı, Kozcağız Barajı, 400 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi ve Bartın Adliye Sarayı inşaatı gibi çalışmalarda 2018'de hedeflere ulaşıldığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Ödeneklerin belirlenmesi durumunda çalışmalara hızlı bir şekilde devam edilecektir. Yıllardır önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan İnkum yolunun iyileştirilmesi çalışmalarında sona gelinmiştir. Bartın'ın gelişmesine ivme sağlayacak Bartın Irmağı Islah projelerinde ise sürecin hızlandırılması için özel olarak gayret gösteriyorum. İnşallah bu yıl içerisinde somut sonuçlarını göreceğiz."

Güner, kentin en büyük sorunlarından biri olan yoğun şehir içi trafiğini ve şehir içi geçişlerini en aza indirmek amacıyla yapımına karar verilen Bartın Irmağı Köprüsü'nün hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da inşa edilen köprüyle kentin iki yakasının bir araya geleceğini belirterek, "Bartın ırmağı üzerinde taşımacılık yapılabilen tek ırmak. Irmağı önemsiyoruz. Turizme kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu köprü de o çalışmalarımız arasında. İnşallah kısa sürede hizmete sunacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın ise kentin 2005'de TOKİ konutlarıyla tanıştığını, artan nüfus ve araç sayısıyla köprünün elzem hale geldiğini aktardı. Akın, TOKİ konutlarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nin yanı sıra 3 köye ulaşımı da sağlayacak köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Köprünün temeli, dua okunması ve kurban kesiminin ardından protokol ve ilgililer tarafından atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:31 Kaynak: AA

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