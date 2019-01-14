Bartın Irmağı'nda 2 Su Samuru Görüldü
32 dakika önce
BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmakta, koruma altında olan su samurları görüldü.
BARTIN'da kent merkezinden geçen ırmakta, koruma altında olan su samurları görüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Ahat Deliorman, su samurlarının koruma altında olduğunu, ekiplerin ırmak kenarında önlem aldığını söyledi.
Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan
mevkiinde 2 su samuru görüldü. Vatandaşların büyük ilgisini çeken su samurları, sürekli suya dalıp çıktı. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Bartın ırmağında son bir aydır, su samuru ihbarları geliyordu. Kemerköprü Mahallesi ve Kozcağız
beldesinden gelen ihbarlarda ırmakta su samurları görüldüğü bilgisi bizlere ulaştı. Su samurları koruma altında olan bir tür olduğundan zaman zaman ekiplerimiz ırmak kenarında dolaşarak, herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için tedbir alıyor. Su samurlarının yiyecek bulmak için geldiğini tahmin ediyoruz"dedi.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:12 Kaynak: DHA
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