Yaşam

Bartın Irmağı'nda Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samuru Görüldü

02.02.2026 11:02
Bartın Irmağı'nda su samuru görüntülendi; yiyecek arayıp sonra suya daldı.

BARTIN Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi. Orduyeri mevkisindeki ırmakta, bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda kenarda bağlı olan tekneye çıktı. Teknede bir süre yiyecek arayan su samuru, daha sonra suya atladı. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalıp kayboldu.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

