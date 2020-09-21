Bartın Irmağı'nda balıklar telef oldu - Son Dakika

BARTIN kent merkezinden geçen ırmakta çok sayıda balık telef oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve balıklardan numune alarak çalışma başlatırken, belediye balıkların oksijen alması için ırmağa su bıraktı.

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz 'e dökülen Bartın Irmağın Kemerköprü Mahallesi mevkiinde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Yaklaşık 200 metrelik kısımda yaşanan balık ölümleri nedeniyle telef olan yüzlerce balık kıyıya vurdu. Suyun renginin siyaha döndüğü görülürken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numune alarak, araştırma başlattı.BELEDİYE SU TAKVİYESİ YAPTI

Bartın Belediyesi ekipleri balıkların oksijen alması için şehir şebeke suyundan ırmağa su takviyesi yaptı. Vatandaşlar zaman zaman balık ölümlerinin yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.