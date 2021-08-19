Bartın-Karabük yolunun Yenihan mevkisi ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle çöken Bartın-Karabük kara yolunun Yenihan mevkisinde ulaşım yeniden sağlanıyor.

11 Ağustos'ta özellikle Ulus ilçesi Abdipaşa ve Kumluca beldesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören yollarda çalışmalar devam ediyor.

Yağış nedeniyle araç ve evlerde mahsur kalan 20 kişinin Karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldığı Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde, yolun yaklaşık 200 metrelik çöken bölümü Karayolları ve DSİ ekiplerince yapılarak ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgede iş makineleriyle yağmur kanallarındaki temizlik çalışmaları ise sürüyor.

???????Yolun trafiğe açılması drone ile havadan görüntülendi.