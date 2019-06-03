BARTIN Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıBARTIN'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
BARTIN'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Bartın Kozcağız
yolu Eskihamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Ferdi Ünal (32) yönetimindeki 74 AK 880 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin içinde sıkışan Tuana Ünal (8) ve Aysima Ünal (7) itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Ferdi Ünal, İhsan Ünal
(38), Tuana Ünal ve Aysima Ünal, Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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