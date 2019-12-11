Bartın taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı - Son Dakika

Bartın taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı

6 saat önce

Taksinin motoruna giren kedi kurtarıldıBartın'ın Kozcağız Beldesinde ticari taksinin motoruna giren yavru kedi, oto yıkamacıda dışarı çıkarıldı.

Taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde ticari taksinin motoruna giren yavru kedi, oto yıkamacıda dışarı çıkarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde yaşandı. Taksi şoförü Hulusi Akdemir, 74 T 0155 plakalı otomobiline yolcu alarak, yola çıktı. Yolda ilerlediği sırada aracın motorundan kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, beldede bulunan oto yıkamacılığı yapan Erol Güneş'in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi görerek bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kediye iş yerinde bakılmaya başlandı.

Bartın taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı

Erol Güneş, Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
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