Bartın Üniversitesi öğretim elemanın doktora çalışmasına "ODTÜ Yılın Tezi" ödülü verildi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Fatma Güler Eroğlu'nun doktora çalışması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılan değerlendirmeyle "Yılın Tezi" ödülünü aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından araştırmacıların tüm bilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek ve yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak amacı ile ODTÜ bünyesinde lisansüstü eğitimini tamamlamış öğrencilere verilen "Lisansüstü Tez Ödülleri" sahiplerini buldu. ODTÜ bünyesinde eğitim hayatına aktif olarak devam eden beş enstitüde 2018-2019 Akademik Yılında yüksek lisans ve doktora tezlerini tamamlayan araştırmacılar arasından yapılan değerlendirmeyle Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Arş. Gör. Dr. Fatma Güler Eroğlu'nun doktora tezi "ODTÜ Yılın Tezi" ödülüne layık görüldü. Dr. Eroğlu, "Çoklu Fizik Problemleri için Mertebe Düşüren Modellemeler" başlıklı doktora tezi kapsamında ödülünü "Bilimsel Gelişmeye Katkı Ödülleri" kategorisinde aldı.

Tez çalışmasının mühendislik alanında büyük önem taşıdığını belirten Dr. Eroglu, "Tezimde Navier-Stokes ve Darcy Brinkman denklemlerinin sonlu eleman çözümünü temsil eden veri kümesinden Uygun Dik Ayrıştırma (POD) metodu ile en çok kinetik enerjiye sahip yapılar elde edildi. Sistem bu yapılar yardımıyla modellenerek sistemin karmaşıklığı ve maliyeti azaltıldı. Daha sonra küçük salınımları ortadan kaldırarak sayısal kararlılığı arttırmak için projeksiyon tabanlı varyasyonel çoklu ölçek (VMS) yöntemi kullanıldı. Çözümlerin matematiksel kararlılık analizleri de literatürde ilk defa yapıldı. Bartın Üniversitesi adına bu ödülü kazanmak çok gurur verici" dedi.

Dr. Eroğlu'nu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Akademik insan kaynağımız yaptıkları çalışmalarla her zaman kamuoyunun ilgisini çekmeyi başararak kurumsal gelişimimize değer katmaya devam ettiğini gururla belirtmek istiyorum. Gelişen, üreten ve büyüyen bir üniversite olarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu noktada bilimsel gelişimimize katkı sağlayan çalışmasıyla ödüle layık görülen Fen Fakültesi Matematik Bölümü Arş. Gör. Dr. Fatma Güler Eroğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - BARTIN