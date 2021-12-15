??????? Bartın Valisi Sinan Güner, Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi ile 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti.
Lisede incelemelerde bulunan Güner, okul yönetimi ve öğretmenlerle toplantı düzenledi.
Güner, güvenli eğitim ortamının sağlanması konusunda herkesin en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine yürekten inandığını kaydetti.
Anaokulunu da ziyaret eden Güner, Okul Müdürü Engin Şahin'den bilgi aldı.
Ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar da yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bartın Valisi Güner'den okul ziyaretleri - Son Dakika