Barzani'den Halep Açıklaması

07.01.2026 23:35
KDP Başkanı Barzani, Halep'teki operasyonun siviller için tehdit oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA)- KDP Başkanı Mesud Barzani, Şam Hükümeti'nin Halep'te başlattığı operasyona ilişkin "Halep şehrinde hüküm süren tehlikeli durum, savaş ve şiddet büyük bir endişe kaynağıdır; masum sivillerin hayatı üzerinde tehdit oluşturmakta ve bölgedeki Kürtlere yönelik bir etnik temizlik tehlikesi barındırmaktadır" dedi.

KDP Başkanı Mesud Barzani, Şam Hükümeti'nin Halep'te başlattığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani, şunları kaydetti:

"Suriye'deki siyasi değişimler, Suriye'deki Kürt halkının meşru haklarının gözetilmesi ve tüm sorunların çözülmesi için uygun bir çözüm yolu bulunması adına iyi bir fırsattı. Bu amaçla tüm taraflarla; her türlü sorun ve anlaşmazlığın diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği yönünde büyük çaba sarf ettik. Ancak şu anda Halep şehrinde hüküm süren tehlikeli durum, savaş ve şiddet büyük bir endişe kaynağıdır; masum sivillerin hayatı üzerinde tehdit oluşturmakta ve bölgedeki Kürtlere yönelik bir etnik temizlik tehlikesi barındırmaktadır. Suriye yetkililerinden, siyasi anlaşmazlıkların ulusal (etnik) bir çatışmaya dönüştürülmemesini, Halep bölgesindeki sorunlarda Kürt vatandaşların baskı, şiddet, ata topraklarından sürülme ve etnik temizliğe maruz kalmasına izin verilmemesini talep ediyorum. Ayrıca Kürt taraflardan ve özellikle (DSG)'den, savaş ve çatışmaların durdurulması, daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için ellerinden geleni yapmalarını; her iki tarafın da sorunların çözümü için diyalog ve görüşme yoluna başvurmasını istiyorum. Siyasi anlaşmazlıkların sivil halkın hayatını tehlikeye atmasına ve Kürt halkına karşı etnik temizliğe yol açmasına müsaade edilemez; bu insanlığa karşı bir suçtur ve çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

