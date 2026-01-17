Barzani ve ABD'den Suriye İçin Diyalog Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barzani ve ABD'den Suriye İçin Diyalog Vurgusu

17.01.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başkanı Barzani, ABD heyetiyle Suriye'deki gelişmeleri ve diyalog ihtiyacını görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durum ve sahadaki son gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani ile Barrack ve beraberindeki heyet Erbil'de bir araya geldi.

Açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki durum ve son siyasi gelişmeler ele alındı ayrıca her iki taraf da askeri çözümlerin sorunları çözmeyeceği, barış ve istikrarı sağlamak için tüm tarafların diyalog ve karşılıklı anlayışa başvurması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Konuk heyet, Barzani'nin ve IKBY'nin taraflar arasında arabuluculuk yapma, durumu sakinleştirme ve gerilimin tırmanmasını önleme konusundaki diplomatik çabalarını ve rolünü takdir etti.

Barzani de "sorunların çözümünde aktif rol oynadığı için ABD'ye teşekkür etti ve Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının Suriye'nin geleceğinde korunması gerektiğini" ifade etti.

Görüşmede, ayrıca Suriye'deki sorunların çözülmesinin, bölgedeki barış ve istikrar, IKBY ile ABD arasındaki ilişkiler ve genel olarak bölgedeki son gelişmeler açısından önemi üzerinde duruldu.

IKBY Başkanı Barzani gün içinde terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede "Suriye'deki son gelişmeler ve Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmalar ele alındı, Suriye'deki mevcut durumda barışın sağlanması ve askeri gerilimlerin ve şiddetin sona erdirilmesi gerektiği" vurgulandı.

Sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesinin ve yeni Suriye'nin toplumları arasında barış içinde bir arada yaşamanın tek yolunun diyalog olduğu vurgulanan görüşmede, çatışmadan etkilenen bölgelerde istikrarın yeniden sağlanması için atılacak pratik adımlar ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barzani ve ABD'den Suriye İçin Diyalog Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 01:46:35. #7.11#
SON DAKİKA: Barzani ve ABD'den Suriye İçin Diyalog Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.