Barzani ve Aliyev'den İkili İlişkiler Vurgusu
Barzani ve Aliyev'den İkili İlişkiler Vurgusu

20.01.2026 14:17
IKBY Başbakanı Barzani, Aliyev ile Davos'ta yatırım ve ticaret ilişkilerini görüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili ilişkileri görüştü.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açılamaya göre, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılan Barzani, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların, özellikle yatırım ve ticaret alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Aliyev, Azerbaycan ile IKBY halkları arasındaki uzun soluklu ve dostane ilişkilere işaret ederek, IKBY Başbakanı Barzani'yi Bakü'ye davet etti ve ülkesinin Erbil'de Azerbaycan Başkonsolosluğu'nun açılmasına hazır olduğunu belirtti.

Barzani de IKBY ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirme arzusunu yineledi.

Diğer yandan Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Aliyev'le görüşmesinde bölgedeki ve Suriye'deki durumu görüştüğünü aktararak, şiddet ve askeri tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

