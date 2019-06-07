Son Dakika Haberleri: Başakpınar'da yeni yönetim belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Başakpınar'da yeni yönetim belli oldu

1 saat önce

Başakpınar Belediyespor'da olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

Başakpınar'da yeni yönetim belli oldu, System.String[]
Başakpınar Belediyespor'da olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Başakpınar Şaban Tankurt Spor Kompleksinde 6 Haziran'da yapılan Olağanüstü genel kurul ile Başakpınar Belediyespor yeni yönetimini seçti.

Bu sezon son hafta Süper AmatörKüme'ye veda eden Başakpınar Belediyespor'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında başkanlığa Yasin Erdem getirildi. Genel Kurul sonrasında iş başı yapan yeni yönetim kurulu ilk açıklamasında, "Önceki yönetime emeklerinden dolayı teşekkür eder, yeni yönetimin Başakpınar Spor Camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" denildi. Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise şöyle oluştu:

Başkan Yardımcısı Faruk Altunok, Genel Sekreter İsmail Aydoğan, Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Altunok, Muhasip Üye Mehmet Ersoy. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Yasin Erdem, 6 Haziran, Başakpınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin, Yerry Mina ile el sıkıştığı iddia edildi Beşiktaş, Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor Şenol Güneş ateşi yaktı: Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Abdullah Avcı, Real Madrid forması giyen Raul de Tomas'ı istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakpınar'da yeni yönetim belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]