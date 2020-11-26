Başakşehir Belediyesinden sosyal sorumluluk desteği - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk ve toplumsal yardımlaşmanın yaygınlaşması için önemli bir adım attı. Belediye ve işçileri temsil eden sendika arasındaki toplu iş sözleşmesine 3 madde daha eklenerek sokak hayvanı sahiplenen, kan bağışı yapan, lisanslı sporcu ve engelli çocuğu olan personele ekstra maddi destek sağlandı.

Başakşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi ve desteklenmesi adına bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplu iş sözleşmesine 3 yeni madde ekledi. Eklenen maddeler ile kan bağışında bulunan, sokak hayvanı sahiplenen, lisanslı sporcu ve engelli çocuğu olan belediye personellerine ek ödeme yapılması sağlandı.

Sosyal sorumluluk için ek destek

Başakşehir Belediyesi ve çalışanları temsilen işçi sendikası arasında gerçekleşen sözleşmede maaş, ikramiye, yakacak, yemek, yol yardımı, bayram parası gibi yardımlarda artış sağlandı. Yaklaşık 2 bin 200 işçiyle sözleşme yapıldığını aktaran Başakşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Erol Aygün, "Bu artışa ek olarak sözleşmeyi imzalayan belediye personellerinin sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek ve sosyal yardımlaşmayı arttırmak için adım attık" dedi.

Spora tam destek

Atılan adımları 3 başlıkta anlatan Aygün, "Beraber yaşadığımız sevimli dostlarımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde, hayvan barınağımızdan sahiplenilen sevimli dostlarımız için 6 aylık mama yardımı yapacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızı spora teşvik etmek ve desteklemek amaçlı personellerimizin herhangi bir spor branşında ilgili federasyondan lisansı bulunan çocukları için her yıl eylül ayında çocuk başına 100 TL, yüzde 60'tan fazla engeli bulunan çocuklar için de aynı şekilde ekstra 100 TL destek vereceğiz. Türk Kızılay'ın 'kan bağışı yaparak umut ol, hayat kurtar' kampanyasına destek olmak için, personelin kendisi, eşi veya çocuklarından herhangi birinin kan bağışında bulunması halinde de her kan bağışı için 1 gün ücretli izin verilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL