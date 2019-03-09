Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Ali Koç'a Yoğun İlgi

Başakşehir'de Ali Koç'a Yoğun İlgi

34 dakika önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat çıkışında yoğun ilgi ile karşılaştı.

Başakşehir'de Ali Koç'a Yoğun İlgi, System.String[]
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stat çıkışında yoğun ilgi ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sarı lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan Ali Koç, taraftarların ilgisine teşekkür etti. Başkan Ali Koç daha sonra yöneticilerin de içinde bulunduğu otobüse binerek stattan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar, "Her zaman yanındayız, başını öne eğme" şeklinde destek tezahüratlarda bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:34 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Ali Koç, Spor
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