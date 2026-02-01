Başakşehir'de Cip Kırma Olayı

Başakşehir'de Gölet mevkiinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir şahıs içerisinde bir kadının bulunduğu cipin ön camını dirseği ve yumruklarıyla kırdı. Saldırı anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Gölet çevresinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki cipin önüne gelerek önce araca yöneldi, ardından dirseği ve yumruklarıyla defalarca vurduğu aracın ön camını kırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, aracın içinde bir kadının bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Şahsın saldırının ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL