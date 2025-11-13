Başakşehir'de Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Başakşehir'de Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Başakşehir\'de Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti
13.11.2025 10:13
Başakşehir\'de Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada anne ve oğlu yaşamını yitirirken, diğer oğlu ağır yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda 11 Kasım Salı günü saat 09.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan 3 kişiden Yunus Gayrinal (21) ve Gönül Gayrinal (47) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişi Y.G. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bir aileyi paramparça eden kaza: Annem öldü mü, gelmeyecek mi
Kazada hayatını kaybeden anne Gönül Gayrinal (Solda) ve oğlu Yunus Gayrinal (Ortada) ile yaralanan oğlu Y.G. (Sağda)

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Bir aileyi paramparça eden kaza: Annem öldü mü, gelmeyecek mi

"GÖNÜL'ÜN KIZLARI 'ANNEM GELMEYECEK Mİ?' DİYE SORDU"

Kazada yakınlarını kaybeden Şahin Gayrinal, yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Olay sabah 09.00 sıralarında yaşandı. Araçta Yunus Gayrinal, Gönül Gayrinal ve Y.G. vardı. Aracı Yunus kullanıyordu. Katliam gibi bir kaza olmuş. Karşı taraftan gelen araç onların yoluna geçti, çarpışma orada gerçekleşti. Yunus ve Gönül'ü kaybettik. Y.G. hala hastanede, çok şükür hayati tehlikesi yok. Bu kaza bizi perişan etti, bir aileyi yok etti. Gönül'ün iki küçük kızı var, biri 12, biri 7 yaşında. Hastanede 'Annem öldü mü, gelmeyecek mi?' diye sordular. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücünün gözaltında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Başakşehir'de Feci Kaza: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti
