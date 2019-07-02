Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de futbolcular sağlık kontrollerinden geçti
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Başakşehir'de futbolcular sağlık kontrollerinden geçti

1 saat önce

Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi bir grup futbolcu sağlık kontrollerinden geçti.

Başakşehir'de futbolcular sağlık kontrollerinden geçti, System.String[]

Medipol Başakşehir'de yeni sezon öncesi bir grup futbolcu sağlık kontrollerinden geçti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelen ilk gruptaki futbolcularımız, Robinho, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan ve   Muhammet Demir'e, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı" ifadeleri yer aldı.


 


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:02 Kaynak: DHA
Muhammet Demir, Başakşehir, Spor
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