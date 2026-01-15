Başakşehir'de İETT Otobüsleri Çarpıştı - Son Dakika
Başakşehir'de İETT Otobüsleri Çarpıştı

15.01.2026 08:16
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:08
