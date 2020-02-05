Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de iki kamyonun çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri sonrasında Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın sonucu sürücü Kazım Aydın kamyon içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle iki yönde trafik oluşurken kamyonların kaldırılması için çalışma sürüyor.

TEM Otoyolu, Kazım Aydın, Başakşehir, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:54 Kaynak: AA
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