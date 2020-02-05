Başakşehir'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle iki yönde trafik oluşurken kamyonların kaldırılması için çalışma sürüyor.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir 'de iki kamyonun çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim