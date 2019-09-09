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Başakşehir'de ilk ders zili çaldı

8 dakika önce

Başakşehir'de, 107 bin 454 öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılması ile birlikte ders başı yaptı.

Başakşehir'de ilk ders zili çaldı, System.String[]

Başakşehir'de, 107 bin 454 öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılması ile birlikte ders başı yaptı.


Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu'nda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Öğrencilerin sahnelediği halk oyunları gösterisi, şiirler ve sahne performansları konuklardan büyük alkış topladı.


Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu belirten Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan törende yaptığı konuşmada, "Allah anamızdan, babamızdan ve bizleri bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Bilgi evlerimizle, spor parklarımızla, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ve kütüphanelerimizle çocuklarımıza geleceğe hazırlayacak her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Başakşehir'de tüm çocuklarımız başarılı olsunlar, hepsi geleceğe en güzel şekilde hazırlansınlar diye çalışıyoruz. İnşallah yavrularımızın bu heyecanlı dakikaları yıl boyu sürer" dedi.


Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, eğitimin sevgiyle başladığını dile getirerek, "Biz öğretmenler, dünyanın en önemli işini yapıyoruz; çünkü biz, insan yetiştiriyoruz" dedi.


Ahmet Kabaklı İlkokulu Müdürü Zeki Borcekli, okul olarak amaçlarının milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, çağın gereklerine uygun hayırlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.


Konuşmaların ardından ilçe protokolü ilk ders zilini çaldı. Ders zilinin çalmasıyla beraber öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı. Okulların açıldığı ilk gün yeni okula başlayan öğrenciler ve velilerin heyecanlı olduğu görüldü. - İSTANBUL

Yasin Kartoğlu, Ramazan Yılmaz, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:56 Kaynak: İHA
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