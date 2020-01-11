Başakşehir'de işyerinde patlama: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de işyerinde patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de işyerinde patlama: 3 yaralı

6 saat önce

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı.

Başakşehir'de işyerinde patlama: 3 yaralı, System.String[]

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada işyeri sahibi  ve 2 çalışan yaralandı.

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.


Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
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