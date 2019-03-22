Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Konyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Başakşehir'de Konyaspor Hazırlıkları Sürüyor

26 dakika önce

Medipol Başakşehir, ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Başakşehir'de Konyaspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Medipol Başakşehir, ligde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman 3'e 2 sonuçlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

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