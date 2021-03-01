Başakşehir'de korkutan yangın - Son Dakika

Başakşehir'de korkutan yangın
01.03.2021 16:02
Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde inşaat halindeki binada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.
Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde inşaat halindeki binada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe yol açtı.
Olay Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bağcılar Güngören Sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat halindeki bir binada yapılan kaynak çalışması sırasında yükselen kıvılcımlar inşaat malzemelerini tutuşturdu. Tutuşan malzemelerden yükselen dumanlar kısa sırada çevreyi kaplarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
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