Başakşehir'de Motosiklet Hırsızlığı

Başakşehir'de bina içindeki park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Başakşehir Mahallesi'nde bina içinde park halinde olan 34 KFT 906 plakalı motosikletin yanına bir kişi geldi.

Bir süre kontak kısmıyla uğraşarak motosikleti çalıştıran şüpheli araçla uzaklaştı.

Öte yandan, motosikletinin çalındığını fark eden vatandaş polise şikayette bulundu.