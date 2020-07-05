Başakşehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden A.A'nın kullandığı 34 SRK 30 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ç'ye (65) çarptı.

Başakşehir 'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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