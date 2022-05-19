Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın

19.05.2022 08:47

Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın

İSTANBUL - Başakşehir'de lüks bir rezidans dairesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Rezidans dairesinden çıkan alevler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan lüks bir rezidans dairesinde çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, sitede yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ve rezidans dairesinden yükselen yangınlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın
Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın
Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın
Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de rezidansta korkutan yangın - Son Dakika


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