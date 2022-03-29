Başakşehir'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin ticari taksiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan 16 SON 06 plakalı araç ile 34 TFS 48 plakalı ticari taksi çarpıştı. Yaşanan feci kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik ise normale döndü. - İSTANBUL