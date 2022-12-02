Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü - Son Dakika
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Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü

02.12.2022 15:42

Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü Başakşehir sanayi sitesinde yük asansörü bir işçinin üzerine düştü.

Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü

İSTANBUL - Başakşehir sanayi sitesinde yük asansörü bir işçinin üzerine düştü. İşçi asansörün altında kalarak yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasın yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehirde bulunan Tümsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 katlı bir işyerine yük taşımak için kurulan asansörün halatı koptu. Asansör, o esnada orada bulunan işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı işçi daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. kaza sonrasında yaşananlar ve işçinin ambulansa bindirilme anı cep telefonu kamerası ile anbean böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de yük asansörü işçinin üzerine düştü - Son Dakika

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