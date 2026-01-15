Başakşehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Felç Oldu - Son Dakika
Başakşehir'de Zincirleme Kaza: Trafik Felç Oldu

Başakşehir\'de Zincirleme Kaza: Trafik Felç Oldu
15.01.2026 10:07
3 İETT otobüsünün karıştığı kazada 5 yaralı, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik normalleşiyor.

İstanbul Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede uzun araç kuyruklarına neden oldu. Arnavutköy-Sultangazi hattında trafik adeta durma noktasına gelirken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde 3 İETT otobüsünün karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle Arnavutköy, Sultangazi ve Başakşehir ilçelerinin ana ulaşımını sağlayan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 8 kilometreyi bulan trafik yoğunluğu, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların ilerlemekte zorlandığı ve trafiğin neredeyse tamamen kilitlendiği görüldü.

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kademeli olarak normale dönerken, sabah saatlerinde hem iş için hem de okul için evden çıkan vatandaşlar saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, 3-sayfa, Ulaşım, Trafik, İETT, Kaza, Son Dakika

