Başakşehir, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Başakşehir, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. St.Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin de, turuncu-lacivertli ekiple çalışmada yer aldı.



Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Başakşehir, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic de takımla birlikte çalıştı. Tedavisi devam eden Martin Skrtel'in de yarından turuncu-lacivertli ekibin çalışmasında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam ederken, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL