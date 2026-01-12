Başakşehir ile Boluspor Karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında RAMS Başakşehir, yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Burak Olcar yönetecek.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, A Grubu'nda oynadığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Boluspor ise sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.
