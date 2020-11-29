Başakşehir'in kalbi Filistin için attı - Son Dakika

Başakşehir'in kalbi Filistin için attı

29.11.2020 17:32

Başakşehir'in kalbi Filistin için attı Başakşehir Belediyesi, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin mücadelesinin simge fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.

Başakşehir'in kalbi Filistin için attı

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Filistin mücadelesinin simge fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. Serginin açılışında konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tek yol, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur" dedi.

Başakşehir Belediyesi, İsrail'in Filistin'de yıllardır bitmeyen zulmüne ve işgaline dikkat çekmek, mazlumların sesi olabilmek için, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında hafızalara yer eden fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde açılan sergiye Filistin Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sabahattin Kayas, Filistinliler Topluluğu Derneği'nden Hazem Anteroğlu'nun yanı sıra birçok Filistinli ve Başakşehirliler katıldı.

"Tek yol bağımsız Filistin"

Serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu anlamlı günde, elimizden geldiğince katkı sağlamak istedik. Ben Kudüs'ü gezdim. Her köşesinde, her karesinde ecdadımızın eserlerini fazlasıyla hissettim. Sizlere de mutlaka Kudüs'ü ziyaret etmek için davette bulunuyorum. Yıllardır süren İsrail zulmünün bir an önce son bulmasını, Kudüs ve Filistin'in özgürlüğe kavuşmasını diliyoruz. Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tek yol, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.

"Özgürce namaz kılacağımız barış diyarı olacaktır"

Kudüs'ün tarihi boyunca yalnızca Müslümanların yönetiminde barış ve huzur bulduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Ecdadımız Osmanlı'nın yönetiminde tam 400 yıl boyunca yüzü gülmüştür. Son yüzyıldır ise kan ve gözyaşı Kudüs'te durmuyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'da hep birlikte özgürce namaz kılacağımız, barış yurdu, selam diyarı olacaktır Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur. Filistin bu davada yalnız değildir. Yükümüz çok, sorumluluğumuz ağır. Müslümanlar olarak Filistinli kardeşlerimizi ve kutsal mirasımızı hep beraber koruyacağız. Bugüne kadar hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Selahattin beklemeden, Selahattin olacağız"

Filistin'in işgalinin tarihini anlatırken duygulanan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan da, "Bu dayanışma çabalarımız bir gün zafere ulaşacak. Filistin egemen, bağımsız başkenti Kudüs olan bir devlet olarak inşallah yerini alacaktır. Rabbim nasip ederse biz bunun hem yardımcıları hem de şahitleri olacağız. Kudüs bize uzak değildir, kalbimizin en mümtaz köşesidir. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Selahattin beklemeden, Selahattin olarak Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız" dedi.

Mücadele Kudüs özgür olana kadar devam edecek

Filistin Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa ise, "Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır. Onun için ayrı bir bakışımız vardır Türkiye halkına ve etkinliklerine. Bu işkenceler, Filistin'den Osmanlı askeri çıkar çıkmaz başladı. Bu güzel ve özel günde sürekli desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de, size söz veriyoruz; Kudüs özgürlüğüne ve Filistin'in özgürlük gününe kadar mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Filistinliler Topluluğu Derneği'nden Hazem Anteroğlu da, 29 Kasım'ın Filistinliler için çok değerli bir gün olduğunu dile getirerek, "Biz gurbette yaşayan Filistinliler olarak bugünü kutluyoruz. Türkler Filistin'e Sultan Abdulhamit'ten bu yana hep sahip çıkmıştır. Bunun son örneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One minute' çıkışıdır. Bize sahip çıkan en büyük liderlerden bir tanesidir" dedi.

Program, protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve serginin gezilmesiyle son buldu. Başakşehir Millet Bahçesi'nde açılan sergi 3 Aralık'a kadar devam edecek.

Başakşehir'in kalbi Filistin için attı
Başakşehir'in kalbi Filistin için attı
Başakşehir'in kalbi Filistin için attı
Başakşehir'in kalbi Filistin için attı

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'in kalbi Filistin için attı - Son Dakika


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