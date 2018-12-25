Başakşehir'in Visca'sı Var

Medipol Başakşehir
'in Boşnak futbolcusu Edin Visca
, ligin ilk yarısında sergilediği 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana gole en fazla katkı yapan oyuncu konumunda.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede tamamladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezonda da devreye lider girerek istikrarını sürdüren turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi Edin Visca oldu. 2011-2012 sezonunda takıma katılan ve o günden bu zamanda sürekli artan bir grafik sergileyen Boşnak oyuncu, ilk devredeki performansıyla da göz doldurdu. Geride kalan 17 haftada 6 gol atarken, 7 de asist yapan başarılı futbolcu, Başakşehir'in gol yükünü çeken isimlerin en başında geldi.
En fazla katkı yapan oyuncu
2011-2012 sezonunda transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda ise 27 müsabakaya çıkıp 3 gol atan 28 yaşındaki Visca, bir sonraki sene de 1. Lig'de 10 gol kaydetti. Turuncu-lacivertli futbolcu, takımın Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de ekledi. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez sırtına geçiren ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, takip eden sezonda ise kariyerinin en gollü dönemini geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda rakip ağları 17 defa sarsarken, 4 de gol pası verdi. 2016-2017'de 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz sezonu da attığı 9 golün yanı sıra yaptığı 15 asistle Süper Lig'in asist kralı olarak tamamladı. Abdullah Avcı
'nın öğrencisi, 8. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de toplamda 66 gol atarken, 35 de asist yaptı. Başakşehirli futbolcu, 2014-2015 sezonundan itibaren ise attığı 48 gol ve verdiği 33 gol pası ile gole en fazla katkı yapan oyuncu unvanının sahibi oldu. - İSTANBUL